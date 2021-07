Ingresso per l’evento da via Garibaldi (in caso di maltempo, l’evento sarà rinviato). Occorre portare il cibo da casa per trascorrere una serata sotto le stelle in compagnia. Accompagnamento musicale a cura dell’associazione Pro musica Aps con il gruppo Friday Jazz Quartet and Voice: un repertorio di brani, dal jazz allo swing con incursioni nel blues. Nel corso della serata sarà anche possibile prendere parte alle visite guidate di Palazzo Arese Borromeo. Prenotazioni attive dal 12 luglio sul sito​ www.villeaperte.info , nella sezione “Eventi”.