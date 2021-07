SARONNO – Hanno scavalcato la recinzione, hanno alzato la tapparella, rotto il vetro ma appena hanno infilato la mano per aprire la finestra è scattato l’allarme seguito dall’intervento di diversi residenti della zona che sono usciti di casa per vedere cosa stesse succedendo. Così si è concluso il tentativo di furto messo a segno qualche giorno fa ai danni di una villetta alle porte della Cassina Ferrara.

Assenti i proprietari i malviventi che sicuramente avevano fatto dei sopralluoghi in zona pensavano in agire indisturbati e di poter perlustrare la villa pa caccia di contanti ed oggetti di valore. In realtà non sono nemmeno riusciti riusciti ad entrare. L’allarme di cui è dotata l’abitazione è subito scattato appena hanno, dopo aver rotto il vetro, tentato di aprire la finestra. La sirena ha attivato anche i vicini nella zona da sempre molto attivi anche grazie al controllo di vicinato. Vista la malaparata ai malviventi non è rimasto altro da fare che dileguarsi.

(foto archivio)

27062021