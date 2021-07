SARONNO – Il maltempo di stamattina non ha fermato il maxi cantiere per l’asfaltatura di viale Lazzaroni. Malgrado la pioggia gli operai sono riusciti a togliere tutto il primo strato del vecchio asfalto dalla somità del cavalcavia fino all’incrocio con via Mantegazza.

Un intervento che non ha provocato particolari problemi o rallentamenti alla circolazione anche la parte più complessa del cantiere arriverà nelle prossime ore quando sarà necessario chiudere al traffico l’arteria per permettere l’asfaltatura vera e propria.

A vigilare che il cantiere non crei problemi viabilisti la polizia locale che ha effettuato diversi sopralluoghi in mattinata. A seguire l’intervento anche l’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni: “Si è partito nonostante la pioggia: si lavorerà sia di giorno (non chiudendo la strada) che di notte”.

Il passaggio più critico sarà l’asfaltatura della rotonda vera e propria: quella tra viale Lazzaroni e l’ingresso dell’autostrada A9 che non a caso sarà realizzato in orario notturno con una temporanea chiusura dell’uscita di Saronno.