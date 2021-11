[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Meteo permettendo settimana prossima l’assessorato ai Lavori Pubblici realizzerà settimana prossima due giorni di interventi di manutezione straordinari a strade e marciapiedi con il cassone termico.

Si tratta della speciale apparecchiatura che viene utilizzata ormai da alcuni anni dagli operai comunali. E’ un cassonetto termico, che entra in azione nelle prime ore del mattino e permette interventi rapidi ed efficaci per tutto il giorno. Quando le condizioni atmosferiche lo permettono, come nel caso di queste settimane, la squadra degli addetti entra in azione e va a riparare le buche che si creano sulle strade che hanno degli asfalti “datati”.

Negli ultimi giorni l’assessorato ha raccolto le segnalazioni di cittadini e degli agenti della polizia locale e con una serie di ulteriori sopralluoghi si provveduto a stilare un elenco dei punti con le buche più profonde o rischiose per la circolazione.

Tra questo ci sarà l’intervento per coprire la buca e le relative crepe in via Marconi che tanto clamore aveva suscitato negli ultimi giorni.