CASTIGLIONE OLONA / SARONNO – Intervento dei carabinieri della Compagnia di Saronno a Castiglione Olona dopo una sparatoria nei pressi di un bar e negozio si alimentari di via Volta: un pensionato ha fatto fuoco contro un ex collega di lavoro, ferendolo. L’episodio si è verificato alle 13.30 odierne, all’esterno del locale dove un 66enne stava sorseggiando un caffè. E’ arrivato l’ex collega, di 73 anni, che gli ha sparato e lo ha ferito ad un gluteo. Primo ad intervenire un cliente del bar, che ha disarmato il pensionato trattendolo sino all’arrivo delle forze dell’ordine, coi militari anche una pattuglia della polizia locale. Immediato l’intervento anche dell’ambulanza e dell’automedica: il ferito non appare in pericolo di vita ed è stato ricoverato all’ospedale di Circolo di Varese. Mentre l’aggressore è stato portato al comando carabinieri, ed è stato arrestato.

All’origine di tutto vi sarebbero problematiche legate al periodo in cui avevano lavorato assieme, come parrucchieri.

(foto da Varesenoi)

29072021