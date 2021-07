Calcio mercato, 1′ categoria: Deboni rinforza l’Asd Ceriano

CERIANO LAGHETTO – Sergio Deboni è un nuovo giocatore del Ceriano Laghetto, il difensore classe ‘94, prelevato dall Aurora Cerro Cantalupo ha raggiunto l’ accordo con il club biancoblu. In passato nonostante la giovane età ha vestito diverse maglie come Guanzatese, Universal Solaro, Base e Cabiate.

Il Ceriano prosegue dunque sulla strada del rafforzamento in vista del prossimo campionato di Prima categoria per il quale, dopo il lungo stop nelle fasi più acute dell’emergenza coronavirus, la società vuole farsi trovare pronta. Non soltanto con la formazione maggiore ma pure con il settore giovanile che è in fase di espansione, nelle scorse settimane al centro sportivo del paese si sono tenuti una serie di riuscitissimi open day per attirare il maggior numero di bambini e ragazzi possibile.

(foto: l’ultimo arrivato in casa Asd Ceriano, Sergio Deboni, difensore di esperienza e qualità. Va a rafforzare il gruppo della compagine calcistica di Ceriano Laghetto)

30072021