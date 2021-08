SARONNO – Bilancio positivo per il summer camp che ha coinvolto dirigenti e giocatrici dell’Inox Team Saronno che nelle scorse settimane hanno accolto sul campo di via De Sanctis tanti giovani, che hanno trascorso alcune settimane estive giocando a softball e divertendosi in compagnia. Ormai una tradizione, quella del summer camp, che come sempre è stato in grado di avvicinare nuovi, giovanissimi talenti a questo sport e di dare la possibilità anche ai più giovani tesserati del club di continuare a praticarlo anche durante le “vacanze”.

Una iniziativa che sarà senz’altro ripetuta ed anzi ampliata anche nei prossimi anni; e pensata per le giovani leve. Che hanno anche avuto modo di famigliare con atlete e staff della formazione maggiore saronnese, prima in classifica nel campionato di serie A1, l’Inox Team Saronno è vicecampione d’Italia e si appresta ad ospitare, a metà mese, la Coppa delle Coppe europea.

(foto di gruppo per i partecipanti al summer camp dell’Inox Team Saronno)

01082021