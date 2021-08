LIMBIATE – Cinema all’aperto di Limbiate torna questa sera, dopo il martedì annullato la scorsa settimana, con l’appuntamento in calendario.

La rassegna che il comune limbiatese ha proposto per quest’anno per la prima volta e in forma itinerante (per toccare ogni quartiere della città) approda oggi 3 agosto all’ex Cral di via Montegrappa a Mombello, con il film “The Greatest Showman”.

La proiezioni inizierà alle 21.15 e l’ingresso è libero. Il 10 agosto “Il diritto di contare” nel cortile della scuola di via Puccini a Villaggio Sole e il 17 agosto “Captain American: Civil War” alla piscina comunale di via Tolstoj.

Quanto alla seconda serata in calendario lo scorso 27 luglio, “Mike sulla luna” verrà proiettato martedì 24 agosto, sempre al campo Sportivo di via 8 Marzo.

