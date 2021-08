SARONNO – Attenzione alle modifiche della viabilità nel quartiere a ridosso del centro storico nella zona di via Don Monza.

Una chiusura limitata all’orario 8-12 sarà quella che interesserà oggi 5 agosto via Montesanto, dove sono in corso i lavori di realizzazione della nuova copertura della scuola dell’infanzia.

Per permettere e agevolare le operazioni di carico e scarico di materiale ingombrante dal cantiere, la via sarà chiusa al traffico e, per le quattro ore indicate, sarà consentito l’accesso soltanto ai residenti e ai mezzi di soccorso.

Nella materna di via Montesanto p in corso il rifacimento del tetto: un intervento programma durante il periodo estivo per non creare problemi ai bimbi e all’attività didattica. Con questo cantiere le infiltrazioni preoccupanti in caso di pioggia diventeranno un ricordo grazie alla nuova copertura, finanziata per un valore di circa 200.000 euro con i Fondi Ripresa di Regione Lombardia. A seguire l’intervento l’assessore ai Lavori Pubblici Novella Ciceroni.

05082021