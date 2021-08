Dopo quasi due mesi di sosta per lasciare il diamante agli appuntamenti della Nazionale, la serie A1 Softball torna protagonista nel weekend per il rush finale in vista della postseason.

Si comincia venerdì 6 agosto quando, alle ore 17, scenderanno in campo le campionesse in carica dell’Mkf Bollate in casa del Banco di Sardegna Nuoro per la serie valida per la seconda giornata di ritorno nel girone A. Bollate (8-4) all’andata aveva vinto entrambi i match contro Nuoro (3-9) e necessita di ripetere lo sweep per mantenere saldo il secondo posto nel girone, alle spalle dell’Inox Team Saronno che andrà poi a sfidare in infrasettimanale. Nuoro, con tre partite di vantaggio sul fanalino di coda Lacomes New Bollate, sembra poter vivere in tranquillità questo finale di stagione senza lo spettro retrocessione.

Sabato 7 agosto, alle ore 18, sarà la volta della sfida chiave tra Rheavendors Caronno (7-5) e Taurus Donati Gomme Old Parma (7-5). Le due squadre, appaiate in classifica, nello scontro diretto si giocano una grossa fetta delle chance playoff. All’andata, giocata a Parma, le squadre si erano divise la posta in palio al termine di due gare chiuse dominate da lanciatrici e difese e terminate entrambe 1-0 e la musica nella serie di Caronno Pertusella potrebbe non essere tanto diversa.

Sabato 7 agosto, alle ore 18, spazio anche al girone B con il match tra Bertazzoni Collecchio (7-7) e Poderi dal Nespoli Forlì (7-5) che può significare molto in chiave futura. Forlì con lo sweep ai danni della Sestese prima della sosta ha infilato due successi fondamentali dopo un avvio di stagione tentennante ed a Collecchio – a cui aveva inflitto uno sweep nella serie d’andata – le forlivesi cercano una striscia di vittorie che potrebbe dare loro respiro verso dei playoff che insegue anche Collecchio, anche se la strada per le parmensi appare più ardua.

Chiude il programma del weekend domenica 8 agosto, alle ore 14, la serie a Sesto Fiorentino tra Sestese (5-9) e Pianoro (8-4) che sarà trasmessa su Fibs Tv, Ms Sport e Ms Channel (prepartita dalle ore 13:30). La formazione bolognese, che occupa il secondo posto nel girone, cerca i successi che permetterebbero loro di avvicinarsi a grandi passi verso l’ottenimento di una carta per la postseason, mentre le toscane vanno a caccia di un’aritmetica salvezza che appare in ogni caso ormai vicina.

CALENDARIO

Venerdì 6 agosto

H 17 (+30′) Banco di Sardegna Nuoro – Mkf Bollate

Sabato 7 agosto

H 18 (+30′) Rheavendors Caronno – Taurus Donati Gomme Old Parma

H 18 (+30′) Bertazzoni Collecchio – Poderi dal Nespoli Forlì

Domenica 8 agosto

H 14 (+30′) Sestese – Pianoro

CLASSIFICHE

Girone A

Inox Team Saronno (13 vittorie – 1 sconfitta, .929); MKF Bollate (8-4, .667); Rheavendors Caronno, Taurus Donati Gomme Old Parma (7-5, .583); Banco di Sardegna Nuoro (3-9, .250); Lacomes New Bollate (0-14, .000)

Girone B