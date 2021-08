Fotografa un saronnese: scopri le 5 foto del concorso di oggi (9 di 18)

SARONNO – Negli ultimi mesi la città di Saronno si è messa in gioco nel concorso Fotografa un saronnese che ha visto 90 cittadini mettersi in gioco con macchina fotografica e smartphone per raccontare chi contribuisce alla vita cittadina.

IlSaronno, media partner dell’evento organizzato da un gruppi di giovani con la collaborazione del teatro Giuditta Pasta, ha deciso di pubblicare, in una serie di articoli, tutti gli scatti realizzati dai saronnesi per l’iniziativa.

Ecco i 5 di oggi

Carlo (affettuosamente Carletto) è il saronnese che tutti dovrebbero conoscere: solare, brillante, sagace e disponibile. Dirigente di giorno che si tramuta in TUTTO FARE ogni sera per l’oratorio

Negli occhi di Ivonne lampeggia intatta la forza e la determinazione di quella ragazza che, a soli 15 anni, entrò nella resistenza come staffetta partigiana, diventando per tutti e per sempre “Bruna”.

Ha 90 anni e in fila alla Posta di Via Manzoni racconta barzellette e aneddoti di vita. Ermenegildo è il volto dei nostri anziani, tenaci e fragili. È carezza e segno di ritrovata fiducia.

Carlo è il custode del parco dei Frati, che frequento con i miei amici per giocare a pallone. Carlo mi piace perché per me è una persona d’altri tempi, che si arrangia e se la cava con quello che ha.

Saronnese, tra i noti artisti internazionali dediti all’arte interattiva. Fonde materiali nobili della tradizione artistica con la tecnologia e la robotica. Sicuramente un “Nemo propheta in patria”

