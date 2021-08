CERIANO LAGHETTO – In corso la campagna tesseramento per diventare soci della Frazione calcistica Dal Pozzo, che milita in Terza categoria. Ci sono due possibilità: tessera da 30 euro oppure tessera da 100 euro, obiettivo arrivare 100 soci a “prezzo pieno”, per disporre dei fondi per sostenere tutte le spese del club.

Per tesserarsi è possibile fare riferimento al sito ufficiale dell’associazione sportiva, https://fcdalpozzo.com dove sono indicate anche le modalità di adesione.

Anche nella stagione 2021-2022 la Frazione calcistica Dal Pozzo è pronta ad iscriversi al nuovo campionato ufficiale Figc della zona, in Terza categoria, dove in passato ha sempre ben figurato sfiorando la promoziopne. Sempre seguita, anche in trasferta, da un numero molto consistente di tifosi. Nell’ultima stagione disputata, il campo di gioco è sempre stato quello di Limbiate.

(foto: tifosi e squadra della Frazione calcistica Dal Pozzo durante il campionato di due anni fa, prima dello stop forzato dovuto all’emergenza sanitaria per il coronavirus)

