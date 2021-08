CARONNO PERTUSELLA – Importanti novità anche dal punto di vista degli under in casa Caronnese. Il direttore generale Raffaele Ferrara, infatti, ha chiuso in questi giorni gli accordi con Filippo Ansaldi, Mattia Gulli, Alessio Raso, Luca Luigi Cortesi e Papa Bakary Diatta.

Filippo Ansaldi è un portiere classe 2002. 19 anni da compiere il prossimo dicembre, Ansaldi ha giocato lo scorso anno all’Aglianese girato dal Piacenza.

Mattia Gulli è un centrocampista centrale. Classe 2003, proviene dal Pisa dove lo scorso anno ha giocato nella formazione Primavera. Alla prima esperienza in una prima squadra, in precedenza ha giocato nelle giovanili del Monza.

Alessio Raso è un centrocampista classe 2002. Lo scorso anno ha giocato in Serie D proprio contro la Caronnese vestendo la maglia del Casale, dove ha collezionato 24 presenze per un totale di 2015 minuti.

Luca Luigi Cortesi è un difensore classe 2003 proveniente dal settore giovanile della Pro Patria. Lo scorso anno in Berretti, ha ora la grande occasione di mettersi in mostra in una prima squadra.

Papa Bakary Diatta è un centrocampista classe 2003. Diamante grezzo letteralmente scoperto dal direttore generale Ferrara, starà ora al tecnico Manuel Scalise renderlo un giocatore importante per la Caronnese.

(in foto: Alessio Raso, nuovo giocatore per la Caronnese under)

07082021