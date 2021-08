Ceriano Laghetto, conclusa con successo la rassegna “Appuntamento in piazzetta”

CERIANO LAGHETTO – La pioggia non ha impedito lo svolgimento del quarto ed ultimo “appuntamento in piazzetta” organizzato dall’Amministrazione comunale, rassegna che si è conclusa sabato scorso.

Considerate le condizioni meteo, l’iniziativa si è trasferita all’interno della sala consigliare, ospitando come da programma il duo musicale “Mario e Annarita” e, per la presentazione del libro, l’ex sindaco di Galliate, Davide Ferrari, autore di un divertente volume che racconta la sua esperienza da primo cittadino, con il titolo “Signor sindaco, domani pioverà?”.

“Abbiamo allestito queste quattro serate con l’obiettivo di riabituare lentamente le persone ad uscire di casa e stare insieme piacevolmente, in sicurezza, nel rispetto delle norme” – spiega l’assessore alla Cultura, Romana Campi.

“Credo che la formula adottata – continua – si sia rivelata efficace ed anche apprezzata. Sono state quattro serate tutte molto interessanti e coinvolgenti, pur se molto diverse tra loro e ringrazio tutti quelli che si sono impegnati per la riuscita dell’iniziativa. I prossimi appuntamenti saranno a fine agosto, con la ricorrenza della festa patronale. Già confermata la caccia al tesoro organizzata dalla biblioteca, mentre stiamo lavorando all’allestimento di altri appuntamenti di intrattenimento in forma ridotta come quelli vissuti nel mese di luglio”.

(in foto: un momento della serata con il duo musicale Mario e Annarita)

