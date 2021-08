SARONNO – Oggi è Tommaso Valarani membro del direttivo del Pd a rispondere alle domande di “Come va Saronno?” il momento di riflessione e analisi lanciato da ilSaronno nel periodo estivo per fare il punto della situazione degli ultimi mesi in città e delle priorità per la ripartenza.

Ecco le risposte alle 5 domande

Due cose per cui Saronno merita un plauso in questo 2021 e due cose per cui la rimanderesti a settembre

Positiva è stata la risposta della città al Coronavirus e la creazione del punto vaccinale.

Il concorso “Fotografa un saronnese” ha dimostrato che la città risponde positivamente alle iniziative culturali. Positive anche le iniziative intraprese per il quartiere Matteotti.

Negativo il non avere organizzato più eventi per coinvolgere i cittadini.

L’Amministrazione e il consiglio comunale usciti dall’ultima tornata elettorale lavorano a pieno regime. In questi mesi non sono mancati gli scontri, le crisi e i colpi di scena. Quali sono state le sorprese, quali i punti di forza e quelli di debolezza?

Ci sono sicuramente state delle spaccature all’interno della maggioranza derivanti in parte dall’inesperienza di molti dei consiglieri. Diceva Oscar Wilde che l’esperienza è il nome che si dà ai propri errori. Ma confido che nei prossimi mesi si riuscirà a lavorare bene e con priorità ben definite.

Le sfide di quest’inizio estate sono state l’ospedale, con la riforma sanitaria in corso, la sicurezza e la ripartenza post Covid… come si è mossa Saronno?

L’hub vaccinale si è dimostrata un’ottima risorsa che ha contribuito al successo della campagna. La sicurezza è un tema molto importante e l’Amministrazione si sta impegnando a risolvere le criticità.

Cosa inseriresti tra le priorità dell’agenda cittadina a settembre?

Le priorità a settembre sono la ripartenza delle scuole e convincere le persone scettiche a vaccinarsi. Auspicabile anche una maggiore attenzione all’offerta culturale saronnese.

Recovery fund: l’Amministrazione è al lavoro per ottenere fondi per rilanciare la città: su cosa si dovrebbe investire nel lungo periodo?

Bisogna investire nella modernizzazione della città e degli edifici.

