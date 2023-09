SARONNO – E’ Ambrogio Mantegazza di Azione il protagonista di oggi di di “come va Saronno?” l’iniziativa de ilSaronno che chiede a tutti gli esponenti politici, dai consiglieri ai segretari di partito ai militanti, senza dimenticare i cittadini di fare il punto della situazione in città su com’è andato l’anno e cosa si aspettano a settembre.

La rubrica parte tradizionalmente a fine luglio ma abbiamo posticipato l’inizio a metà agosto per lasciare spazio a tutte le notizie e gli aggiornamenti in merito ai danni provocati dal maltempo. Proprio per il carico di lavoro, legato all’emergenza meteo, la Giunta ci ha chiesto di posticipare la pubblicazione degli interventi degli assessori a metà settembre. Richiesta a cui abbiamo risposto positivamente pronti anche ad aggiornare le domande.

1. Due cose per cui Saronno merita un plauso in questo 2023 e due cose per cui la rimanderesti a settembre

Penso che Saronno abbia un buon assessore ai servizi sociali e questo si vede nella capacità di destinare risorse e attenzione a beneficio delle categorie più svantaggiate. Purtroppo percepisco la mancanza di visione strategica e una totale incapacità comunicativa della Giunta e del Sindaco. Questi due elementi lasciano ai cittadini una sensazione di scarsa trasparenza, di approssimazione e di scarso coinvolgimento nelle decisioni chiave. Questo si è ripetuto costantemente, dai piccoli esempi come la ZTL di via Mazzini ai grandi esempi come la riqualificazione dell’ex Isotta Fraschini.

2. Viabilità e mobilità: sono da sempre temi cruciali per Saronno. È stato annunciato il piano del traffico e l’allargamento della ztl ma sul piatto c’è anche la collaborazione coi comuni limitrofi. Come vedi la situazione quali dovrebbero essere priorità e linee guida?

Il piano del traffico doveva venire prima. Nel frattempo, le decisioni prese sono sembrate ideologiche e senza senso, come nell’emblematico caso di via Mazzini. Un intervento confuso, non condiviso e, alla fine, privo di ogni significato. Se si intende investire su una ZTL più vasta, questa deve essere bella, fruibile, integrata con la città, non dovrebbe costituire un ingolfamento del traffico altrove e la sua ideazione dovrebbe essere condivisa con chi – commercianti in primis – dovrebbe poi far vivere questi spazi.

In secondo luogo, rimanendo nel comparto stradale, le recenti installazioni e modifiche ai dissuasori di velocità, come nel caso di via Piave e via Roma, hanno creato più disagi che altro. Soprattutto con le ultime piogge che hanno investito la città, durante le quali i dissuasori sono stati complici di allagamenti.

3. Eventi, commercio e sicurezza: hanno scaldato più volte, nel corso dell’anno, il dibattito cittadino. Cosa serve alla città?

La sicurezza e il decoro sono due tematiche fondamentali nella normale amministrazione di una città. Una soluzione potrebbe essere animare il centro. Non sembra però pensarla così la nostra Giunta, forse per paura di fare proposte “troppo popolari” ai cittadini. Occorre comunque spezzare una lancia a favore dell’Amministrazione che per questa estate sembra aver scoperto la libera concorrenza permettendo a un privato di gestire il calendario degli eventi in Villa Gianetti.

In generale, penso che serva che i cittadini ritornino in possesso di Saronno. Questo prevede una duplice responsabilità. Da un lato, la Giunta deve garantire maggior sicurezza, soprattutto in certe zone e fasce orarie, senza essere intimorita dall’essere “di destra”. Non esistono ideologie quando si parla del benessere dei cittadini. Dall’altro lato, la responsabilità ricade anche sui cittadini che devono vivere la città. Per fare un esempio: chi vive in centro, non dovrebbe lamentarsi per qualche serata di musica e di vita. Saronno non è decisamente Ibiza, possiamo sopravvivere a qualche nota.

4. Un nuovo Pgt e la rinascita dell’ex Isotta e dell’ex Cantoni: come vedi la situazione dell’urbanistica in città e quali dovrebbero essere le linee guida in queste sfide?

Serve una visione progettuale, sia sul PGT che sulle riqualificazioni. Per ottenerla sarebbe stato utile un dialogo aperto e trasparente della Giunta con altri interlocutori. Ricordiamo che alla base di questa funzione di controllo della politica c’è la necessità di governare i fenomeni del cambiamento climatico e dell’inquinamento, nell’interesse dei cittadini. Altrimenti non ci sarebbe alcun bisogno di un intervento pubblico: in questo senso ancora si vede molto poco, sia sulla difesa del verde, sia sulla pianificazione urbanistica.

5. Quali dovrebbero essere le priorità dell’agenda cittadina a settembre?

L’attuale Giunta dovrebbe prendere seriamente in mano l’ordinaria amministrazione della città. La gestione dei cantieri durante l’estate, penso in particolare a via Miola che per settimane è stata ostaggio di lavori interminabili. Un’amministrazione forte deve anche essere in grado di garantire il rispetto delle persone che vivono i quartieri quotidianamente e che non possono trovarsi con lavori interminabili o strade ridotte peggio di prima. Un secondo punto è che la città necessita urgentemente di una visione chiara di città. Voglio lanciare una sfida alla Giunta e alla città: i dopo il crollo delle grandi piante a cui eravamo abituati da decenni ha cambiato faccia. Cosa ne sarà di questa parte di città? Confrontiamo le idee e pensiamo a come valorizzare questo spazio per non lasciarlo all’incuria e al degrado.

Queste sono le risposte all’edizione 2023 di Come va Saronno? La rubrica estiva de ilSaronno dedicata a fare il punto della situazione della città in attesa della ripartenza di settembre. Le domande sono rivolte a tutte le forze politiche presenti in città, a partire da quelle che siedono in consiglio comunale. Potranno rispondere davvero tutti: capigruppo, segretari, consiglieri, ex e interessati alla politica saronnese. QUI LA PRESENTAZIONE DELLA RUBRICA SU ILSARONNO

