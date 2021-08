Volley serie B, ecco i gironi 2021-2022: Saronno e Caronno ancora insieme

SARONNO – La Federvolley ha reso nota le composizione dei gironi in vista del prossimo campionato di serie B maschile: anche nella prossima stagione non mancherò il sempre atteso derby fra Pallavolo Saronno e Rossella Caronno Pertusella, che per il resto se la vedranno quasi esclusivamente contro formazioni lombarde, almeno nel corso della regular season. Anzi, nel prossimo campionato i derby saranno addirittura tre, visto che nel gruppo ora c’è anche la Zeroquattro Limbiate.

Oltre alle tre squadre locali nel raggruppamento ci sono infatti Scanzorosciate, Volleymania Nembro, Volley Milano, Circolo giovanile Bresso, Gonzaga Milano, Stella azzurra Malnate, Polisportiva Besanese, Diavoli rosa Brugherio e Pavic Romagnano Sesio.

“I nostri amaretti sono stati dunque inseriti nel girone B assieme a tutte le squadre lombarde” ricordano i dirigenti del Saronno, pronto alla nuova annata, che si annuncia davvero avvincente per addetti ai lavori ed appassionati di questo sport.

(foto archivio: la Rossella Caronno Pertusella spesso vincente nell’ultima stagione)

