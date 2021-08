ORIGGIO – Incidente stradale oggi in via Saronnino a Origgio, nella zona industriale vicino all’ex statale Varesina, all’interno di un plesso aziendale. Alle 16.45 l’investimento di un pedone da parte di una automobile, a restare ferito un uomo di 65 anni. Le cui condizioni in un primo momento era apparse preoccupanti, tanti che sul posto oltre all’ambulanza del Soccorso Rho è stata fatta convergere anche l’auto-infermieristica della Croce rossa italiana, con il coordinamento di Areu, che si occupa di gestire le emergenze sanitarie in Lombardia.

La situazione è comunque apparsa presto tranquillizzante, il ferito è stato infine trasportato con l’autolettiga all’ospedale di Saronno per le cure e gli accertamenti del caso, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento saronnese. Avviati, da parte dei tecnici di Ats Insubria, gli accertamenti per chiarire le modalità dell’accaduto.

(foto archivio: una ambulanza con l’auto-inferieristica per una precedente emergenza sanitaria sul territorio)

11082021