SARONNO – Seconda giornata di Coppa Coppe di softball con tre gare mattutine dalle 10, oggi. Sul diamante principale, quello di via De Sanctis a Saronno, il netto successo delle russe Carrousel contro le comunque combattive croate del Mrki Medvedi, è finita 10-3. In evidenza Daria Semenova in battuta per la squadra della Russia, mentre le croate hanno limitato i danni anche grazie alle due lanciatrici, Chiara Biasi (6 strike out all’attivo) e Makinna Lee Akers (8 strike out all’attivo).

A Bovisio Masciago netto successo delle Eagles Praga (Repubblica ceca) contro le isrealiane Fireballs 11-2; mentre a Legnano le belge Chicaboo’s hanno travolto le Zurich Challengers per 15-3.

Le gare di mezzogiorno – Dalle 12.15 a Saronno in campo le padrone di casa contro le francesi Les Pharaones, in cui militano anche Silvia Durot e Bianca Messina del Caronno. Si gioca anche a Legnano fra Trnava Panthers (Slovaccia) e le tedesche Nightmares.

Ingresso del pubblico consentito, ma con green pass.

La Women’s european cup winners cup, la Coppa delle Coppe di softball si tiene a Saronno. A parte la squadra del Regno Unito che ha momentaneamente deciso di sospendere le trasferte all’estero, confermata la presenza delle altre squadre: favorite per la vittoria, Eagles Praga della Repubblica Ceca e Olympia Haarlem dall’Olanda, ma anche, naturalmente, le saronnesi dell’Inox Team Saronno, capolista in serie A1. Per un totale di 14 squadre partecipanti, presenti anche le Fireballs israeliane, Carrousel Mosca (Russia), Gepardy Zori (Polonia), Trnava Panthers (Slovacchia), Chicaboo’s (Belgio), Mrki Medvedi (Croazia), Zurich Challengers (Svizzera), Villadecans (Spagna), Crazy Chicklents (Austria), Neunk Nightmares (Germania) e Les Pharaons (Francia).

(foto: alcuni momenti di Carrousel-Mrki Medvedi)

17082021