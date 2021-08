SARONNO – Se non fosse per il sole e per le alte temperature sarebbe difficile capire, guardando le vie del mercato cittadino che quella di oggi è l’edizione della settimana dopo Ferragosto. Tra gli stand, in piazza dei Mercanti, i clienti non mancano.

E del resto i banchi sono ben forniti e anche numerosi: oggi c’erano oltre 160 ambulanti (con un calo di poco più del 30% rispetto alla dotazione massima) a cui si sono aggiunti una trentina spuntisti. Certo molti titolari di licenza sono in vacanza e quindi assenti ma la maggior parte degli stalli rimasti vuoti sono stati occupati dagli spuntisti che sono ancor più numerosi nelle ultime settimane, complice anche l’attuale sospensione della Tosap per la categoria, tanto da permettere di riempire gran parte dei “buchi” nelle vie del mercato, da via Pagani a via Griffanti, dai vacanzieri.

Volti nuovi anche tra i clienti: se i fedelissimi delle bancherelle, soprattutto pensionati e mamme con i bimbi, non rinunciano al giro tra gli stand prima di partire per le vacanze o sfoggiando l’abbronzatura ottenuta al mare o in montagna non mancano i papà coi bimbi o gli studenti. In molti che passano le ferie in città si concedono una mattinata di shopping rinnovando un rituale e una tradizione che durante l’anno a causa degli orari di lavoro è spesso offlimits.

In prima linea per garantire il rispetto delle norme

