Saronno, cantiere alla materna di via Monte Santo: il video col drone del Comune

SARONNO – Un video realizzato con il drone per mostrare il cantiere in corso nella scuola materna di via Monte Santo è stato condiviso nelle ultime ore dall’Amministrazione comunale.

Ecco la nota che lo accompagna

I lavori per far ripartire ancora più in sicurezza le scuole di Saronno non si fermano e anzi accelerano anche in pieno agosto. Queste le immagini del drone sul cantiere della scuola materna di Via Monte Santo, dove tra luglio e agosto viene rifatta la copertura, che garantirà per più di 50 anni i bambini che la frequenteranno. Ed è solo una delle azioni che l’Amministrazione Airoldi sta realizzando per le scuole in questa estate difficile. E altre azioni seguiranno nei prossimi mesi e anni per recuperare le situazioni ereditate e per rimodernare un patrimonio scolastico sempre più all’altezza del futuro di Saronno.

La tempistica dell’intervento è stata decisa con il responsabile della struttura per ridurre al minimo i disagi per i piccoli utenti e le loro famiglie.

19082021