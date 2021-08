– Cinema sotto le stelle nel giardino di Palazzo Arese Borromeo, a cura di Excelsior Cinema & Teatro, sempre con inizio alle 21.30 circa. Giovedì 19 agosto sarà proiettato “Fino all’ultimo indizio”, sabato 21 agosto “The Father. Nulla è come sembra”. Biglietto ingresso 5 euro (salvo prime visioni o eventi speciali). Info e programmazione CESANO MADERNOa cura di Excelsior Cinema & Teatro, sempre con inizio alle 21.30 circa. Giovedì 19 agosto sarà proiettato “Fino all’ultimo indizio”, sabato 21 agosto “The Father. Nulla è come sembra”. Biglietto ingresso 5 euro (salvo prime visioni o eventi speciali). Info e programmazione www.excelsiorcesano.it

In caso di maltempo, le proiezioni si svolgeranno al Cinema Excelsior in via San Carlo, 20.

L’iniziativa è patrocinata dalla locale Amministrazione civica: “Grazie alla collaborazione con Atletica Cesano Maderno, Fitness Dance Parco Borromeo e di Auser, prosegue tutti i giorni, week end compresi, fino al 30 settembre l’apertura serale del Giardino Arese Borromeo. Inoltre – ricordano dal Comune – lo storico Palazzo Arese Borromeo è aperto per tutto il mese di agosto. Per tutto agosto, grazie all’iniziativa “Promozioni d’estate”, l’ingresso in autonomia per i cesanesi è del tutto gratuito”.