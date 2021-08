SARONNO – Quarta giornata dei mondiali Under20 di atletica leggere a Nairobi, Kenya. Alle 10.40 Filippo Cappelletti, atleta 2003 dell’Osa Saronno, ha corso i 200m piani in 21.13 ottenendo il suo nuovo record personale e conquistando il terzo posto nella seconda batteria sulle cinque iscritte, ha così ottenuto il pass per le semifinali pomeridiane alle 16.05. Dopo aver raggiunto la semifinale dei 200 metri e aver vinto la medaglia di bronzo nella staffetta 4×100 metri al debutto con la maglia azzurra agli europei Under20 di Tallinn questa estate, Cappelletti proverà a raggiungere nuovi obiettivi sempre più importanti.

“Ho iniziato due anni fa per fortuna – racconta Filippo Cappelletti in una precedente intervista a IlSaronno – perché, dopo aver svolto delle per scuola ho ottenuto risultati inaspettati e da li ho iniziato ad allenarmi più costantemente”. Una carriera iniziata poco tempo fa, ma che sorprendentemente da già enormi risultati in vista delle semifinali dei 200 metri under20 mondiali.

inoltre stamattina anche Giorgia Marcomin e veronica Besana hanno conquistato il paso per la semifinale dei 100 metri ostacoli.

20082021