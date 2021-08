SARONNO – Il Saronno non conosce sconfitta e vince ancora una volta, contro la squadra olandese Olympia Haarlem. Una partita, quella di ieri sera, sicuramente combattuta e piena di emozioni, che ha spinto entrambe le squadre a dare il meglio e a non arrendersi; con Saronno che si è qualificato matematicamente per la finalissima di Coppa.

“L’incontro è iniziato un po’ male perché il nostro migliore lanciatore non era al massimo della forma. Poi in battuta ci siamo sbloccate e abbiamo iniziato a controllare la partita” così le due ragazze dell’Inox Team Saronno, Valeria Bettinsoli e l’ultima arrivata Noa Armirotto, hanno descritto brevemente l’appena conclusa partita.

Le due giocatrici hanno riconosciuto i meriti della squadra avversaria affermando che “le olandesi sono forti, hanno giocatrici della nazionale, non mollano mai e ce l’hanno dimostrato proprio in questa partita tirando fuori la grinta all’ultimo. L’olanda è lo storico avversario dell’Italia e sabato alla finale non dobbiamo avere paura né abbassare la guardia ma dobbiamo andare forti fino alla fine”.

La saronnese Valeria Bettinsoli ha poi spiegato l’emozione di ospitare una competizione europea così importante nella sua città: “l’Inox Team Saronno è una squadra forte e speriamo porti in alto il nome di Saronno e dia visibilità a questo sport che è meno conosciuto”. “E’ la nostra prima finale, un po’ d’ansia c’è sicuramente perché le avversarie sono forti, dobbiamo partire pronte e cariche e mantenere un livello e concentrazione alto” hanno dichiarato le ragazze in vista dell’ormai certa finale di sabato.

In conclusione Noa Armirotto ha trasmesso alla perfezione il suo amore per il softball con queste parole: “per questo motivo gioco a softball, è così fantastico essere in questo team, è un gruppo molto unito, siamo tutte amiche. Noi giochiamo a softball insieme e lo giochiamo in un modo fantastico. Non vediamo l’ora della finale!”

Oggi alle 14 a Saronno via De Sanctis l’ultimo appuntamento dell’Inox Team prima della finale, contro le russe del Carrousel.

