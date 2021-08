Troppo alcol in piazza a Castiglione Olona, arrivano i carabinieri di Saronno

CASTIGLIONE OLONA – Troppo alcol in piazza Repubblica a Castiglione Olona, sul posto la scorsa notte è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno a seguito della segnalazione di una persona che appariva in “difficoltà”. E’ stato trovato un 49enne che stava male ed è stata fatta arrivare una ambulanza del Sos Malnate il cui equipaggio ha prestato le prime cure all’uomo, al quale è ststo diagnosticato uno stato di intossicazione etilica. Aveva insomma bevuto decisamente troppo: è stato trasportato con l’autolettiga all’ospedlae di Circolo di Varese e le sue condizioni non sono apparse particolarmente preoccupanti ed è stato sottoposto agli accertamenti più opportuni.

Prosegue dunque quella che può essere definita come una “serie nera” di questo tipo di episodi nella zona, ne sono infatti già avvenuti a Saronno ed in altre locaità della zona anche in tempi recenti, come testimoniato dalle cronache del recente passato in tutto il Saronnese.

(foto archivio)

