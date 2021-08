Fbc Saronno – Varese: ore 20 la diretta

SARONNO – Parte con un’amichevole di lusso la stagione dell’Fbc Saronno allo stadio Colombo Gianetti. Oggi alle 20 i biancocelesti pronti a giocare il campionato di Promozione; l’avversario odierno in amichevole è il Varese (serie D) per un derby locale che non si proponeva ormai da tanto tempo. Ad aggiungere interesse la storica vicinanza dei tifosi varesini con quelli saronnesi.

Su ilSaronno la cronaca play by play dell’incontro

Ingresso gratuito per tutti i tifosi delle due squadre ma “vista la necessità di controllo del green pass all’ingresso si consiglia di arrivare per tempo e pronti a mostrare il green pass per evitare l’assembramento all’ingresso” avvisano dal Fbc Saronno. Per i binacocelesti, saliti in Promozione per effetto della recente fusione con il Gorla Maggiore, una occasione di mettersi alla prova contro una formazione di categoria superiore. Un test interessante per saggiare le potenzialità del “nuovo” Saronno del patron Paolo Galli.

(foto di gruppo del Fbc Saronno edizione 2021-2022)