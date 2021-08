Guerra contro le zanzare, oggi ultima disinfestazione estiva a Rovellasca

ROVELLASCA – Come ogni anno il Comune di Rovellasca ha predisposto un programma di disinfestazione contro le zanzare. Gli interventi sono previsti nelle seguenti date, e l’ultimo appuntamento per il periodo estivo è previsto proprio nella giornata odierna.

Nel periodo di intervento adulticida si raccomanda, a titolo precauzionale di non sostare nelle zone all’aperto; tenere le imposte chiuse; non lasciare viveri e indumenti sui balconi

Il Comune e I’azienda di disinfestazione si impegnano a ridurre al minimo l’impatto ambientale della loro azione, impiegando prodotti non tossici né dannosi per l’uomo e regolarmente registrati al Ministero della Sanità.

Ricordiamo che agli interventi dell’Amministrazione comunale deve sempre affiancarsi la collaborazione dei cittadini , che devono adottare alcuni piccoli accorgimenti per evitare che i fastidiosi insetti trovino un ambiente ideale per riprodursi. In particolare devono:

conservare l’eventuale scorta d’acqua in recipienti chiusi o coperti con teli di plastica o reti a maglie fitte, in modo da impedire la deposizione delle uova da parte delle zanzare nell’acqua stagnante. Lo stesso vale per il deposito di concimi allo stato liquido e melmoso; mantenere cortili, giardini privati e orti in perfetto stato di ordine e pulizia, tenendo ben rasata l’erba ed eliminando sterpaglie e rifiuti (pneumatici, barattoli, bidoni), onde evitare la formazione di zone umide e accumuli d’acqua idonei allo sviluppo delle zanzare;

tenendo ben rasata l’erba ed eliminando sterpaglie e rifiuti (pneumatici, barattoli, bidoni), onde evitare la formazione di zone umide e accumuli d’acqua idonei allo sviluppo delle zanzare; sfalciare l’erba dei canali di scolo e dei fossi per favorire il drenaggio dei terreni e mantenere puliti e spurgati i corsi d’acqua onde evitare ristagni, impaludamenti o la formazione di vene idriche a lento deflusso.

24082021