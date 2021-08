SARONNO / ROVELLO PORRO – L’abbonamento al treno da Saronno a Milano? Per i pendolari costa meno se comprato con origine Rovello Porro, e dunque comprendendo anche il “diritto” di salire o scendere dai convogli dalle stazioni saronnesi, “Saronno centro” e “Saronno sud”. La “rivelazione” viene dal Comitato viaggiatori nodo di Saronno, che spiegano anche il perchè: “La direttrice Milano-Saronno-Como lago usufruisce del bonus regionale. I viaggiatori da Saronno a Milano risparmieranno acquistando il titolo di viaggio con origine Rovello Porro, comunque valido in partenza da Saronno”.

Una anomalia (Rovello Porro, che è già in provincia di Como, è anche più “distante” da Milano rispetto a Saronno, seppur solo di qualche chilometro) legata quindi al bonus regionale, che non è in vigore percorrendo “semplicemente” la Saronno-Milano, e così le tariffe per quanto concerne gli abbonamenti dedicati ai viaggiatori abituali risultano essere più elevate.

(foto: la stazione ferroviaria di Saronno centro in piazza Cadorna)

