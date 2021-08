SARONNO – Prove tecniche per il Fbc Saronno (Promozione), che soprattutto grazie ad un buon secondo tempo si è sbarazzato della Pro Azzurra Mozzate (Prima categoria) nell’”allenamento congiunto”, ovvero l’amichevole informale che si è giocata questa sera dalle 20 al centro sportivo Matteotti di via Sampietro.

La cronaca – Primo tempo piuttosto equilibrato con una traversa per il Saronno ma le migliori occasioni per Mozzate, soprattutto grazie agli spunti dell’ex saronnese Loo Speziali. Al 5’ punizione di Bonizzi con palla sulla traversa. La Pro risponde al 19’ con Brebice che tira fuori da distanza ravvicinata. Alla mezz’ora passaggio filtrante in area per Loo Speziali, Forestieri lo ferma in uscita e per l’arbitro non è calcio di rigore. E lo stesso Loo Speziali ci riprova poco dopo con una conclusione fuori dall’area, parata in due tempi di Forestieri. Il Saronno passa al 42’ dopo un batti e ribatti in area, alla fine arriva Iacovelli che di testa la schiaccia in rete: 1-0.

La musica cambia nel secondo tempo, dopo la parentesi del pari dei comaschi in avvio di ripresa, con Patti. Quindi è un monologo degli amaretti. Al 20’ Ferrari riporta avanti i biancocelesti con un tiro dalla distanza, 2-1. E al 22’ va a segno anche Milazzo che sorprende il portiere con un altro tiro dal lontano, 3-1. A seguire ancora tante occasioni per arrotondare il risultato da parte del Saronno.

Fbc Saronno-Pro Azzurra Mozzate 3-1

FBC SARONNO: Forestieri, Volontè, Puzziferri, Girelli, Bonizzi, Giudici, Rudi, Viola, Iacovelli, Bonfrate, Galli. A disposizione Zanellato, Spinelli, Legnani, Pieri, Vanzulli, Chiarello.

2’ tempo: Zanellato, Vanzulli, Bernello, Scaccabarozzi, Nocciola, Torriani, Ballabio, Cannizzaro, Milazzo, Ferrari, Spinelli. A disposizione Forestieri, Volontè, Chiarello, Pieri, Girelli, Brambilla, Vergani.

PRO AZZURRA MOZZATE: La Fata, Cremona, Camarion, Allan, Cicchetti, Corti, Pagani, Mireku, Loo Speziali, Ariel, Brebice. A disposizione Lucca, Di Simone, Nardi, Chiappa, Gattuso, Bonfanti, Colicchio, El Bishehy, Patti.

Marcatori: 42’ pt Iacovelli (S), 10’ st Patti (P), 20’ st Ferrari (S), 22’ st Milazzo (S).

