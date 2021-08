SARONNO – Sono passati quasi due anni dall’annuncio con Cattelan a Radio Deejay ed oggi finalmente, circondati da familiari, amici e parenti, Giulio Gervasini e Greta Guidobono sono convolati a nozze.

La cerimonia, rispettosa di tutte le norme anticovid, si è tenuta stamattina nella parrocchia di Rovellasca. Tanti i saronnesi presenti del resto Giulio Gervasini è volto ben noto in città per la sua attività politica con i giovani del Pd ed anche con l’Associazione arbitri di calcio.

Don Natalino Pedrana nell’omelia ha parlato dell’amore tra i due novelli sposi come un dono, un’ispirazione. “Questa impresa che iniziate è grande interrogativo – ha continuato con schiettezza – ma non bisogna temere, questa avventura è possibile solo per chi ha consapevolezza di non essere solo. Avanti senza paura, non temete e al limite chiedete un po’ di aiuto”.

Terminata la cerimonia dopo il tradizionale lancio del riso la festa è proseguita sempre a Rovellasca a “La Limonera” con un momento conviviale curato nei dettagli intorno al tema “Harry Potter”.

Agli sposi dalla redazione de ilSaronno i migliori auguri per una vita insieme piena di serenità, emozioni e soddisfazioni.