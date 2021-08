SARONNO – E’ stato necessario l’arrivo della pattuglia della polizia locale per allontanare gli intrusi della piattaforma ecologica di via Milano che in un crescendo di tensione sono arrivati a minacciare le guardia giurate impegnato nel servizio di vigilanza.

Quello degli intrusi che prelevano materiali dal cassoni destinati al reciclo e allo smaltimento per rivenderli arrivando persino a prenderli direttamente dalle auto degli utenti è un problema annoso con cui la città e l’Amministrazione lotta da anni. Nell’ultimo bando per la raccolta differenziata è stato previsto un servizio di guardiania ad opera di vigilantes ma nemmeno questa soluzione ha risolto il problema.

L’altro giorno gli intrusi sono arrivati al punto di minacciare i vigilantes che hanno deciso di richiedere l’intervento della polizia locale. E’ stato sufficiente l’arrivo dalla pattuglia in via Milano per far scappare di gran carriera i cacciatori di rifiuti. Quello della sicurezza della piattaforma ecologica di via Milano è un problema che ritorna ciclicamente. Qualche miglioramento è arrivato calibrando la presenza dei vigilantes con gli orari di apertura dell’impianto ma le lamentele degli utenti e i furti di materiali pur calati rispetto al passato continuano ad essere all’ordine del giorno.