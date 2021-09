SARONNO – Con il patrocinio regionale e comunale, lo Sporting club Saronno ospiterà nei giorni 11 e 12 settembre il torneo regionale di tennis in carrozzina Wheel chair fit. Nell’ambito del torneo, sabato 11 avrà luogo una serata di beneficenza in cui si terrà l’esibizione live di Fabrizio Vendarmin, artista artigiano, il cui incasso verrà impiegato nell’acquisto di carrozzine specifiche per l’attività sportiva, una lodevole iniziativa in grado di favorire l’abbattimento di quelle barriere che spesso rischiano di essere un impedimento per coloro che usano la carrozzina e desidererebbero praticare uno sport come il tennis.

Domenica 12 si terrà la premiazione del torneo, cui farà seguito un aperitivo. Non è la prima volta che lo Sporting club si impegna in iniziative come questa, dimostrando determinazione e sostegno non solo a coloro che già praticano sport in carrozzina, ma adoperandosi anche affinché tutti coloro che vogliano avvicinarsi al tennis possano farlo senza doversi scontrare contro paletti economici o altri impedimenti.

