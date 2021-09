Eventi: note di vino e poesia nella cornice di Villa Mella

LIMBIATE – Una serata per intenditori di musica e poesia è in programma per domenica 5 settembre a Limbiate, nella splendida cornice di una Villa Mella illuminata.

L’iniziativa “Note di vino…e poesia” è organizzata dal comune di Limbiate in collaborazione con la Pro Loco e il Progetto Commercio, nato allo scopo di promuovere il commercio locale.

Dalle ore 17 sarà possibile degustare buoni vini provenienti da Veneto, Piemonte, Toscana e Puglia, vini accompagnati da un buffet e da un’offerta culturale molto particolare, fatta dalla musica della Limbiate Music, l’Orchestra Filarmonica Città di Limbiate, e dalle poesie di Rita Iacomino e Paolo Baldelli.

04092021