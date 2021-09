SARONNO – Torna oggi il calcio d’estate, con le formazioni locali che si stanno preparando al via ufficiale della stagione, ormai imminente. La Caronnese, serie D, è di scena questo pomeriggio alle 16.30 sul campo dello stadio “Stefano Borgonovo” di Largo Donatori del sangue di Giusano per affrontarte la formazione locale della Vis Nova. Per la squadra di mister Manuel Scalise è il primo impegno stagionale contro una formazione di pari categoria, ed è anche la prima uscita esterna; gli altri precedenti match erano stati tutti giocati a Caronno Pertusella.

Per il Fbc Saronno una sfida con un’altra compagine di stessa categoria, Promozione, questo pomeriggio dalle 17.30 allo stadio di via Dante a Cesate dove i biancocelesti del tecnico Niccolò Taroni se la vedranno con l’Arcellasco, proveniente da Erba nel Comasco; formazione che poi non incontreranno in campionato visto che le due compagini sono inserite in differenti gironi. Saronno è reduce dal pari sempre in amichevole col Rovellasca.

Il pubblico è ammesso alle partite, ma con greenpass che attesti la negatività al coronavirus o la vaccinazione.

(foto: precedente match del Fbc Saronno)

04092021