SARONNO – Ieri i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile hanno tratto in arresto un 19enne per il reato di evasione denunciandolo contestualmente per furto aggravato.

I carabinieri sono intervenuti in seguito alla chiamata al 112 di un cittadino che aveva segnalato la presenza di alcuni giovani che, a colpi di mazza, cercavano di asportare denaro da alcuni distributori automatici di snack a Saronno.

Appena giunti i carabinieri hanno fermato i tre ragazzi responsabili del blitz malgrado il loro tentativo di allontanarsi. Dagli accertamenti conseguenti, uno dei tre giovani fermati era risultato evaso dal regime degli arresti domiciliari disposti dall’autorità giudiziaria di Rimini per una rapina messa a segno nella vicina Riccione ai primi agosto.

Così è stato disposto il trasferito del marocchino 19enne nel carcere di Busto Arsizio mentre i suoi complici, due coetanei, sono stati identificati e denunciati a piede libero.

(foto: i carabinieri di Saronno autori del fermo dei responsabili)