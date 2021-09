TRADATE – “Nonostante il periodo complicato, ringraziamo tutti i vespisti che si sono iscritti e ci hanno permesso di raggiungere il numero massimo. Ci dispiace per chi non ha fatto in tempo. Grazie a tutti. Ci vediamo domenica 5 settembre”. Così gli attivisti del gruppo “Il nido delle Vespe”, ovvero il Vespa club di Tradate in relazione al raduno domenicale, il “Tradate vintage Vespa party”.

Si tratta del quinto raduno nazionale degli appassionati di queste simpatiche motociclette, che si tiene in piazza Libertà ad Abbiate Guazzone; domani mattina, con escursione poi attorno al lago di Varese.

Il programma – Ritrovo fra le 8.30 e le 9-30, alle 10 estrazione premi letteria, alle 11.20 partenza per un giro turistico di circa 35 chilometri attorno al lago di Varese, alle 12.30 arrivo al piazzale della Schiranna ed aperitivo. Si è già raggiunto il “sold out” per quanto riguarda le possibili adesioni dei partecipanti; il numero massimo era stato fissato in 200 persone.

(foto: precedente evento del Vespa club tradatese)

04092021