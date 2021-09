SOLARO – Ciclista investito ieri sera a Solaro: è successo alle 20.35 sulla Saronno-Monza, in quel tratto via Roma: una automobile è entrata in collisione con una bici, il ciclista è caduto a terra ed è stato richiesto l’intervento di carabinieri ed ambulanza. E’ arrivata una autolettiga della Croce rossa di Saronno, il cui equipaggio ha soccorso il ciclista, un uomo di 55 anni che è stato medicato direttamente sul posto; non è stato infatti necessario il trasporto in ospedale. Per lui solo lievi contusioni. I militari dell’Arma, della Compagnia di Rho, hanno avviato accertamenti per chiarire la dinamica dell’accaduto e mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

A Lainate la scorsa notte all’1.10 un caso di intossicazione etilica: è successo in via Rho dove è accorsa una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Rho ed una ambulanza della Croce bianca. Il paziente, di 43 anni, non è apparso in pericolo di vita.

(foto archivio)

04092021