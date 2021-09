CESATE – Un successo a Cesate il mercatino di fine estate, che è stato promosso con la “regia” dell’Amministrazione comunale ieri nelle vie cittadine. Si è tenuto in occasione della festa di Sant’Alessandro, che ha dunque fatto tornare l’attesissimo appuntamento che saluta l’estate con tanti espositori tra ambulanti, artigiani, associazioni, designer e artisti selezionati. Un evento – il Mercatino di fine estate – con varie attività per tutte le fasce di età. I buongustai hanno potuto inoltre godere di alcune specialità street food mentre per i ragazzi non sono mancate le iniziative da non perdere nel segno del divertimento ed anche della musica e della danza.

Ovviamente l’iniziativa si è svolta nel rispetto delle norme anti-covid che sono attualmente in vigore sul territorio della Lombardia.

(foto: un momento nella fase di allestimento del mercatino di fine estate a Cesate. Complice anche la bella giornata di sole e tipicamente estiva, i visitatori sono stati numerosi)

06092021