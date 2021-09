Musarò lancia la ripartenza dello sport, domenica prossima 23 associazioni in piazza

SARONNO – Tutto è pronto per la prima edizione di “Sport al Centro”, la grande manifestazione di sport in città organizzata per domenica 12 settembre dall’Amministrazione saronnese in collaborazione con la Consulta Sportiva.

“L’obiettivo dell’iniziativa è duplice – spiega l’assessore allo Sport, Gabriele Musarò – da una parte vogliamo dare un segnale di risveglio post-covid dallo sport, penalizzato per un anno e mezzo a causa dell’emergenza sanitaria in corso e che invece ora, da settembre, può ripartire, in sicurezza, grazie alle normative e all’impegno delle società nell’organizzare le attività. Dall’altra parte crediamo sia importante dare alle società stesse

l’opportunità di farsi conoscere dai ragazzi e dalle famiglie: la festa di domenica sarà per loro una vetrina importante”.

E loro, le società sportive, hanno risposto con entusiasmo all’appello, vista l’adesione che è stata più ampia delle aspettative: ben 23 associazioni saranno presenti nelle vie e nelle piazze del centro città, opportunamente allestito e attrezzato con campi da gioco che consentiranno ai ragazzi di cimentarsi nelle varie discipline, da quelle di atletica a quelle sulle due ruote, dagli sport singoli a quelli di squadra.

“Sport al Centro” occuperà l’intero pomeriggio di domenica, dalle 14 alle 19, ed è rivolto ai ragazzi fino agli 11 anni, proprio perché ha lo scopo di mostrare loro esibizioni e far provare le diverse discipline, per una scelta consapevole. “Lo sport è una componente fondamentale per la crescita dei più giovani, sia sotto al profilo fisico sia sotto quello mentale – conclude il Sindaco Augusto Airoldi – Ecco perché teniamo molto alla sua ripartenza in sicurezza e cogliamo l’occasione per ringraziare, per l’impegno e la costanza dimostrati in questo momento delicato, le società sportive, che stiamo cercando di sostenere anche con l’aumento del contributo da poco deliberato e, per l’appunto,

attraverso questa iniziativa”.