SARONNO – Conto alla rovescia per il “Galà dell’Hub” l’iniziativa organizzata dall’Amministrazione comunale con Medici Insubria che “ha attivato una macchina organizzativa senza precedenti per fare la storia alla lotta al covid 19”.

Al Galà dei 150 giorni, in programma giovedì 9 settembre, saranno presenti nella sede dell’hub Città di Saronno in via Parini 54 tutti i protagonisti della sfida vaccinale il sindaco Augusto Airoldi, il presidente di Medici Insubria Gianni Clerici e il direttore dell’hub di Saronno Emanuele Monti. Tra i ben informati si parla anche di un possibile intervento, impegni permettendo, dell’assessore al Welfare Letizia Moratti.

“L’hub Città di Saronno – è la prova che la Medicina Generale organizzata e strutturata in squadra con le istituzioni locali può raggiungere obiettivi sfidanti anche in un contesto pandemico. Gli Hub di Medici Insubria sono unici, proprio perché il punto focale e vincente sono i medici di medicina generale organizzati in cooperativa. La gestione di Medici Insubria ha fatto in modo che tutti gli attori venissero valorizzati e coinvolti, l’obietto è stato raggiunto: un servizio territoriale efficace ed efficiente grazie al lavoro di medici, infermieri, personale amministrativo, volontari, tecnici del Comune, polizia municipale e giunta comunale. Si celebrano dunque i 150 giorni dell’Hub, che grazie al contributo del Comune di Saronno, Medici Insubria e tutte le professionalità coinvolte, ha trasformato uno slogan in realtà: tornare alla vita!”

07092021