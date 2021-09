SARONNO – Un 40enne saronnese è finito nei guai ieri pomeriggio quando la polizia locale ha scoperto le due piante di marijuana che coltivava nella propria abitazione. Il saronnese non ha fatto molto per nasconderle tanto che gli agenti, nel corso di un normale controllo della zona, hanno notato le essenze non proprio ornamentali del balcone.

E’ subito scattato un controllo che ha permesso di accertare come le piante fosse proprio di cannabis e di un tipo non consentito. Del resto il saronnese ha subito ammesso di detenerla per la produzione della sostanza stupefacente che utilizzava per uso personale. Ed effettivamente nella sua abitazione non è stato trovato nulla, come ad esempio bilancini di precisioni o materiale per confezionare le dosi, che facesse pensare ad un’attività di spaccio.

Così è stato segnalato alla Prefettura come assuntore dei sostanza stupefacenti: rischia sanzioni amministrative come il ritiro della patente e del passaporto e dovrà sottoporsi all’incontro con uno psicologo. Nel frattempo i vigili hanno provveduto a sequestrare le piante che terminato l’iter burocratico saranno distrutte.

(foto archivio)