CARONNO PERTUSELLA / CISLAGO – C’è chi è alla prima candidatura e chi invece darà battaglia per riconfermarsi; tutti però hanno un duplice obiettivo: entrare in consiglio comunale e far vincere la Lega di Matteo Salvini. Sono sedici i ragazzi tra i diciotto e i trentacinque anni che la Lega Giovani metterà in campo per le elezioni amministrative del 3 e del 4 ottobre 2021. Non solo studenti, ma anche giovani professionisti, che hanno deciso di mettersi in gioco nelle liste del Carroccio. Nella serata di martedì 7 settembre, si sono dati appuntamento nella storica sede varesina di piazza del Podestà, con il commissario provinciale Stefano Gualandris a salutarli e dar loro la carica per questa nuova avventura.

“Fin dalle sue origini, la Lega ha saputo innestare sulla consolidata esperienza dei propri amministratori l’entusiasmo dei giovani militanti e sostenitori» ha commentato Riccardo Guzzetti, coordinatore provinciale della Lega Giovani e, a sua volta, consigliere comunale a Saronno. “Ho vissuto in prima persona cosa significa essere un consigliere comunale di diciannove anni – continua il coordinatore – e conosco bene sia l’emozione di partecipare alla cosa pubblica che il timore di sbagliare nelle scelte. Un po’ di paura aiuta a crescere e stimola ad apprendere il più possibile da chi ha più esperienza. Sono convinto che gli amministratori leghisti saranno in grado di dare nuova vita a tanti dei comuni (mal) governati dalle giunte di centro sinistra, che in campagna elettorale promettono progetti avveniristi e poi creano degrado e insicurezza sia in centro che in periferia”.

Di seguito la lista dei giovani candidati leghisti

Varese: Alberto Nicora, Roberto Azzali, Mara Rossi, Stefano Angei, Luca Loria, Alessia Dario.

Busto Arsizio: Vincenzo Marra e Matteo Guarneri.

Gallarate: Nicoló Postizzi, Roberta Tramontano e Matteo Golzio.

Caronno Pertusella: Jessica Mauri, Nicole Peruzzotti e Leonardo Gentilini.

Castellanza: Thomas Guerini.

Cislago: Matteo Alberti.

Brebbia: Riccardo Papini.

(foto di gruppo per i candidati di Lega Giovani)

09092021