Saronno, in centro due casi di intossicazione etilica in poche ore

SARONNO – Due casi di intossicazione etilica in poche ore nel centro storico di Saronno: è successo ieri con primo episodio alle 7.40 in piazza Libertà dove una ambulanza della Croce azzurra è dovuta accorrere, su segnalazione di alcuni passanti, per soccorrere un sessantenne che stava male e che ha concluso la mattinata sotto osservazione all’ospedale cittadino, non è comunque apparso in gravi condizioni.

Alle 13.05 nuovo intervento dell’autolettiga, stavolta della Croce rossa saronnese, per soccorrere un uomo – sempre 60 anni – in stato di intossicazione etilica in via Garibaldi sempre nel centro saronnese: all’inizio il paziente era apparso in condizioni precarie ma poi si è rapidamente ripreso. E’ stato comunque trasferito al nosocomio di piazza Borella per tutti gli accertamenti del caso. Anche in questo caso, comunque, le condizioni del paziente non sono infine apparse preoccupanti.

(foto archivio: ambulanza della Croce rossa saronnese per un precedente intervento sempre nel centro storico di Saronno)

10092021