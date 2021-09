SOLARO – E’ stata inaugurata ieri la rinnovata scuola Mascherpa a Solaro che torna a disposizione di alunni e insegnati.

Rimosso l’amianto, riqualificati gli impianti, ottimizzati gli spazi per l’inizio delle lezioni il plesso scolastico di via San Francesco torna a disposizione degli alunni che hanno accolto la novità con una bella festa raccontata dalle immagini del gruppo fotografico Cogli l’attimo.

Un’opera di comunità l’ha definita il Sindaco Nilde Moretti, ringraziando tutti gli attori coinvolti. Per l’inaugurazione presenti il vicepresidente del consiglio regionale della Lombardia Carlo Borghetti, il parroco don Giorgio Guidi ed il dirigente scolastico Daniele Dallatomasina.

“Abbiamo affrontato un percorso accidentato e pieno di difficoltà che sorgevano mano a mano che il progetto prendeva forma – ha spiegato il primo cittadino – dalla pandemia durante la quale non abbiamo mai pensato di rinviare i nostri propositi nonostante vi fossero tutte le possibilità e le attenuanti del caso, al ritiro della prima azienda che si era aggiudicata i lavori, passando dall’accesso ai fondi ottenuto grazie ad un eccezionale lavoro degli uffici e da considerevoli varianti sul piano originale che hanno richiesto adeguamenti e soluzioni veloci.

Ma ne siamo usciti in tempi più rapidi di quello che un impegno del genere avrebbe potuto richiedere, grazie alla fondamentale sinergia tra tutti gli attori coinvolti.

Voglio ringraziare personalmente il parroco don Giorgio Guidi per il sostegno logistico con la concessione delle aule dell’oratorio, il dirigente scolastico Daniele Dallatommasina e tutto il personale scolastico per l’instancabile lavoro di questi mesi, l’azienda Sodexo per l’importante supporto fornito, l’azienda del trasporto scolastico per la disponibilità, gli agenti della Polizia Locale per il coordinamento su più plessi, gli uffici comunali per l’incessante lavoro e, ultimi ma non ultimi, i volontari che hanno contribuito a rendere sicuri e puntuali ingressi e uscite dalle scuole.

È stata un’opera di comunità ed è per questo che è riuscita così bene”.

