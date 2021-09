SARONNO – Quattro passi di pace, una rete di associazioni che dal 2014 operano in varie forme nel campo del volontariato sociale nella città di Saronno, organizza il 3 ottobre una catena umana. Questa iniziativa, all’insegna della pace e della fraternità, è nata anzitutto per chi non riuscirà a prendere parte alla stessa iniziativa pacifica che si terrà tra le città di Perugia e Assisi il prossimo 10 ottobre.

Distanziati e nel rispetto delle norme vigenti, i partecipanti si ritroveranno a Saronno per le 15, in piazza S. Francesco, da cui partirà un percorso di animazioni musicali, accompagnate dalle bandiere della pace e da nastri blu, che saranno portati dai partecipanti. L’invito a prendere parte alla manifestazione è esteso a tutta la comunità, affinché la causa della pace e della fraternità possa diventare un impegno quotidiano per tutti noi. Tra le animazioni musicali suoneranno chitarre, mandolini, arpe celtiche, strumenti a percussione, violini, flauti e cornamuse in una commistione di generi e culture, simbolo di fratellanza.