SOLBIATE ARNO – E’ lo stadio “Chinetti” di Solbiate Arno che ospita la sfida più attesa del campionato di Promozione, che arriva alla prima giornata: Solbiatese-Fbc Saronno. Su ilSaronno la diretta play by play.

Ad affrontarsi due formazioni che non nascondono i loro obiettivi di alta classifica Reduci da un avvio in Coppa Italia che è stato decisamente positivo per Saronno, che ha vinto (2-0) e convinto contro la Besnatese mentre per la Solbiatese un buon primo tempo, ed un secondo tempo negativo lo scorso weekend a Morazzone, con sconfitta pesante, anche al di là dei propri demeriti (3-0). Si riparte dunque da questa prima giornata di campionato, le rose dovrebbero essere al completo con tanti nomi di giocatori che in passato hanno militato nelle categorie superiori.

Arbitro Francesco Gabbio di Crema, assistenti saranno Matteo Chiaro di Busto Arsizio e Giorgio Camelia di Gallarate; e si disputa anche Solese-Aurora Cmc Uboldose con arbitro Marco Belingheri di Lecco, assistenti Jacopo Marasco di Saronno e Mirko Pagani di Saronno, e Union Villa Cassano-Universal Solaro con arbitro Sebastiano Carrozzo di Seregno, assistenti Matteo Franzon di Busto Arsizio e Francesco Maggio di Monza.

19062021