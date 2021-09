CASTIGLIONE OLONA – Incidente stradale alle 21, a Castiglione Olona in via Fratelli Rossetti, sul posto anche le pattuglie dei carabinieri della Compagnia di Saronno. Per cause in corso di accertamento due autovetture – una Audi ed una vecchia Fiat Panda – si sono scontrate. I vigili del fuoco delle sedi di Tradate e Varese sono intervenuti con due autopompe e due fuoristrada. Gli operatori hanno messo in sicurezza gli automezzi, liberato uno degli occupanti mediante l’uso di cesoia e divaricatore e collaborato con il personale sanitario per soccorrere i feriti.

Sul posto anche tre ambulanze, una del Sos e due della Croce rossa oltre alla automedica. Due feriti sono ragazzi di 26 anni, ed altri due uomini, uno di 49 anni. I feriti sono stati smistati negli ospedali della zona, ad iniziare da quello di Circolo di Varese. I militari dell’Arma stanno eseguendo accertamenti per chiarire la dinamica del sinistro e mettere a fuoco le eventuali responsabilità di quel che è successo.

(foto: due immagini dell’incidente stradale a Castiglione Olona questa sera)

25092021