Quinto sabato in piazza per le donne afghane: si cuce, si canta, si riflette

Quinto sabato in piazza per le donne afghane: si cuce, si canta,...

SARONNO – Tanti saronnesi, qualche bimbo e ragazzino con il sindaco Augusto Airoldi e il vicesindaco Laura Succi si sono ritrovati oggi pomeriggio in piazza San Francesco per l’appuntamento a sostegno delle donne afghane organizzato da Quattro passi di pace.

Tante le proposte della giornata previste: Andrea Silvio Anzani e Andrea Mondini de “La Fiaba Animazione e Spettacolo” con uno spettacolo di burattini scritto apposta per l’occasione. Il coro Coro in Canto per accompagnare la manifestazione con alcuni brani musicali. Nel frattempo Andrea Molteni ha offerto il suo spirito creativo mentre lo scrittore Matteo Villa ha proposto una riflettere. Non è mancata la voce di Silla Akbari, giovane avvocatessa afghana giunta poche settimane fa in Germania insieme ai figli e al marito. Spazio anche ad un breve intervento di Roul Caruso, titolare della cattedra di economia della pace all’Università Cattolica di Milano. Presente anche Chiara Telazzi che ha continuato insieme ad alcuni volontari, la preparazione di una coperta che sarà consegnata simbolicamente alla famiglia o all’autorità che ospiterà la famiglia afghana.

25092021