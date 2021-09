LIMBIATE – Passo falso casalingo per la Frazione calcistica Dal Pozzo in casa a Limbiate, questo pomeriggio nella prima giornata del campionato di 3′ categoria.

La cronaca – Oratorio Lainate in maglia gialla e completo blu, Dal Pozzo in maglia amaranto. Queste le scelte di mister Daniele Borgatti: Arrighi, Schembri, Riccardi, Borghi, Osculati (capitano), Nardo, Pertile, Daga, La Mura, Borghi, Defendenti. A disposizione: Barca, Carenza, Borgatti, Brizzo, Benzi, Dezio, Manconi, Menozzi, Pirotta.

Nel corso del match occasioni da una parte e dall’altra, con Dal Pozzo in 10 dal 57′ per l’espulsione di Borghi. Il gol partita a tempo scaduto: l’arbitro concede tre minuti di recupero, il Lainate sfonda sulla fascia destra complici alcuni nostri errori in copertura, palla dentro per l’attaccante che calcia, Arrighi respinge corto, sulla ribattuta arriva prima un avversario che tocca verso la porta, Pirotta sulla linea allontana ma per l’arbitro (e solo per lui) la palla ha superato la linea e indica il centro del campo: 0-1 con rete di Musu.

Per il Dal Pozzo testa dunque già a domenica prossima, incontro a Castellanza contro l’Union Oratori, fischio di inizio alle 15.30.

Dal Pozzo-Oratorio Lainate 0-1

(foto: i giocatori del Dal Pozzo salutano i tifosi al termine della partita)

26092021