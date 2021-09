SARONNO – SOLARO – “Ho voluto portare la mia solidarietà all’imprenditore che si è visto il suo capannone, regolarmente acquistato di recente per avviare una nuova attività produttiva, occupato nottetempo da centinaia di sballati a Solaro”.

Sono le parole del vicesindaco di Ceriano Laghetto Dante Cattaneo che fa il punto quanto successo nelle notte tra sabato e domenica al confine tra Saronno e Solaro dove è stato organizzato un concerto dagli anarchici saronnesi.

“Gli ultimi zombie se ne sono andati solo nel primo pomeriggio, a bordo di camper e automobili. Pensare che sta gente, dopo una notte all’insegna del consumo di ogni droga, guidi sulle nostre strade, mi fa venire i brividi! Ora toccherà al giovane imprenditore rimuovere quintali di rifiuti e ripulire il capannone da escrementi, bottiglie di alcool, porte divelte, muri imbrattati e residui di consumo di stupefacenti.

Un grazie ai Carabinieri che, intervenuti in forze stamane in via vicinale della Calos, hanno evitato guai peggiori!”

27092021